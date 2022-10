Happy End: «Bin überglücklich» – gestohlener Hund und sein Frauchen sind wieder vereint

Mitten in Zürich entwendeten Unbekannte am Freitag das Auto von Romana Grumetter mitsamt ihrem Zwergspitz. Am Samstag wurde der Hund in einem Gebüsch wieder gefunden.

1 / 4 Romana Grumetter (30) und ihr Zwergspitz Rex sind wieder beisammen. Privat Am Freitag wurde das Auto der 30-Jährigen in Zürich mitsamt ihrem Hund geklaut. Privat Am Samstag hat eine Frau den Zwergspitz im Zürcher Kreis 4 in einem Gebüsch gefunden. Privat

Darum gehts Am Freitag entwendeten Diebe ein Auto im Zürcher Kreis 4.

Im VW Polo war zu diesem Zeitpunkt auch der Zwergspitz Rex.

Doch die Geschichte hat ein Happy End: Nach rund 24 Stunden wurde der Hund und sein Frauchen wieder vereint.

Der VW Polo von Romana Grumetter (30) wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr bei der Kanonengasse in Zürich gestohlen. Zum Schrecken der Zürcherin fehlte auch von ihrem Zwergspitz Rex, der zum Zeitpunkt des Diebstahls im Auto war, jede Spur. Ihr einziger Wunsch: «Ich will nur meinen Hund zurück», sagte sie gegenüber 20 Minuten. Dieser Wunsch wurde am Samstag wahr.

«Nachdem der Artikel zum Vorfall veröffentlicht wurde, sind etliche Meldungen mit Bildern von braun-weissen Zwergspitzen eingegangen.» Am Nachmittag dann die freudige Nachricht. «Die Polizei teilte mir am Telefon mit, dass jemand Rex in einem Gebüsch bei der Bäckeranlage gefunden hat. Mir fiel ein Riesen-Stein vom Herzen.»

Kurz danach konnte die 30-Jährige ihren Zwergspitz auf der Wache abholen. «Die 24 Stunden, in denen ich nicht wusste wo Rex war, waren schrecklich. Jetzt bin ich überglücklich ihn wieder zu haben.» Dem Hund gehe es gut, so Grumetter. Ob das Tier schon am Freitag oder erst am Samstag in der Gegend ausgesetzt wurde, bleibt unklar.

Besitzerin konnte Auto-Standort laufend verfolgen

Die Zürcherin bemerkte den Autodiebstahl, als sie am Freitag zum Parkplatz zurückkehrte und bereits ein anderes Fahrzeug dort stand. Daraufhin habe sie sofort die Polizei alarmiert. «Weil ich einen Apple Airtag im Auto hatte, konnte ich den Standort des Autos laufend verfolgen», so Grumetter. Diesen habe sie der Polizei per Telefon ständig mitgeteilt.

Zwar konnte der Dieb von den Einsatzkräften am Freitag nicht überführt werden, doch der VW Polo sei in Mettmenstetten gefunden und sichergestellt worden. Laut Grumetter wird das Auto nun von der Polizei auf Fingerabdrücke und DNA-Spuren untersucht.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Wegen des laufenden Verfahrens können keine weiteren Angaben gemacht werden. Gemäss der Polizeilichen Kriminalstatistik wurden 2021 im Kanton Zürich 159 Personenwagen geklaut - das entspricht 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Die aktuellen Zahlen für 2022 werden im März 2023 veröffentlicht.