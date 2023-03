Chris Hemsworths Kids tragen Skianzüge der Schweizer Marke Namuk

1 / 9 So cool sehen Chris Hemsworths (39) Kinder beim Snowboarden in den französischen Alpen aus. Instagram/elsapataky Sie tragen dabei Overalls der Schweizer Marke Namuk. Instagram/elsapataky «Wir waren mega überrascht und überwältigt», erzählt Franz Bittmann (47), CEO der Marke. Ela Çelik

Darum gehts Chris Hemsworth (39) teilte kürzlich einen Beitrag seiner Kinder beim Ski- und Snowboardfahren.

Die drei tragen dabei Skianzüge der Schweizer Marke Namuk.

Laut dem Gründer, Franz Bittmann (47), handelt es sich beim Australier nicht um den einzigen Promi, der seine Kinder in Namuk steckt.

Kürzlich begeisterte Thor-Darsteller Chris Hemsworth (39) auf Instagram seine Fans. Er teilte mehrere Videos, die seine drei Kinder beim Ski- und Snowboardfahren in den französischen Bergen zeigen. Das Talent der Kids auf den Brettern war aber nicht das einzige, was der Community auffiel. Zwei der Kinder tragen beim Runterflitzen auf der Piste Skianzüge einer Schweizer Marke.

«Eine Kundin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Chris’ Kinder unsere Anzüge tragen. Im ersten Moment waren wir alle mega überrascht und überwältigt», so Franz Bittmann, Gründer der Marke Namuk. Denn: Das Team wusste nicht, dass die Familie Hemsworth zu ihrer Kundschaft zählt. «Ich habe probiert herauszufinden, wie Chris auf unsere Marke gekommen ist. Da wir unsere Produkte aber weltweit verschicken und man uns auch in verschiedenen Läden kaufen kann, weiss ich nicht, wo er die Anzüge gekauft hat und wie er auf uns aufmerksam wurde», meint der 47-Jährige. Der Schauspieler stammt aus Australien, wohnt aber in den USA. Dort verzeichne Namuk allgemein ein gutes Wachstum an Kundschaft.

Namuk ist bei vielen Promis beliebt

Franz kann sich vorstellen, dass das einzigartige Design der Kleider die Familie Hemsworth überzeugt hat. «Der Anzug, den sein Sohn trägt, hat eingebaute Hosenträger und einen WC-Zipper. Dank diesem muss man beim Gang auf die Toilette nicht den ganzen Overall ausziehen.» Zudem zeichnet sich die Marke, die ihren Sitz in Wetzikon hat, auch durch ihre Nachhaltigkeit aus. «Ein grosser Teil der Winterkollektion besteht aus biologisch abbaubarem Polyester. Dies kommt auch bei der Kundschaft in Amerika gut an», meint der Geschäftsleiter.

Bittmann kann stolz behaupten, dass die Hemsworths bei weitem nicht die einzigen Promis sind, die Fans seiner Marke sind. «Ich weiss, dass Christa Rigozzis Zwillinge sowie Carlo Jankas und Didier Cuches Kids Namuk tragen», meint er. Und auch auf der anderen Seite des Atlantiks finden die knapp 300 Franken teuren Anzüge Anklang. Bei Mega-Influencerin und Fashion-Leiterin von Instagram Eva Chen beispielsweise. Auch die hawaiianische Influencerin Andrea Hannemann alias «earthyandy» teilt öfters Beiträge ihrer Kinder in Namuk mit ihren über 1,2 Millionen Fans.

Da Hemsworth Namuk nicht auf Instagram nicht markiert hat, konnten sie keine direkte Zunahme an Bestellungen verzeichnen. «Wir wurden aber definitiv viel darauf angesprochen und sicher hat der Post neben dem Jahrhundertwinter in den USA auch dazu beigetragen, dass unsere Overalls stark nachgefragt wurden», so Franz. Seit dem Post habe das Namuk-Team nicht versucht, Kontakt mit der Familie Hemsworth aufzunehmen. «Es freut uns einfach mega, dass sie die Anzüge gekauft haben und bestätigt mir, dass das gesamte Team eine fantastische Arbeit leistet», so Bittmann.