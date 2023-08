Frauen-WM: Das sind die Rekationen der Schweiz

Die Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien ist für die Schweiz vorbei.

Spanien überragend, Schweizerinnen unzufrieden

Doch woran hat es gelegen? Captain Lia Wälti meint: «Es lag an Spanien. Wir können uns Vorwürfe machen, aber es ist ein Team, das irgendwann ein Titel gewinnen wird.» Sie seien schlichtweg einfach besser gewesen. Auch Ana Maria Crnogorcevic sah es ähnlich. «Wir kamen nicht in die Duelle, waren immer einen Schritt zu spät und dann gibt es halt so eine Niederlage. Die Spanierinnen waren überragend.» Ihnen sei schlicht und einfach der Unterschied zwischen den beiden Ländern aufgezeigt worden.