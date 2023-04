Bubendorf BL: Diese Taucher haben den ekligsten Job der Schweiz  

Damit Berufstaucher Rico Hehne nicht mit dem fäkalbehafteten Wasser in Kontakt kommt, hat er einen Ganzkörperanzug mit Helm an. Er muss ins Abwasser-Becken tauchen um einen Schaber zu ersetzen, als der 20 Minuten-Reporter Anfang April bei der Kläranlage in Bubendorf vor Ort war.

Tampons, Binden, Ohrenstäbchen, Erdbeeren und sonstige Essensabfälle landen über das Abwasser in der Kläranlage bei Bubendorf, obwohl es da nicht hingehört. Genauso elektronische Geräte. «Wir haben schon Handys und Kopfhörer herausgefischt. Die kann man danach natürlich wegschmeissen», sagt Gerhard Spahr, der Betriebsleiter der Kläranlage (ARA) in Bubendorf. Er steht neben eines der Kläranlagen-Becken, als ihn der Reporter von 20 Minuten Anfang April trifft.

Im Extremfall landen die Abfälle im Bach

Im Extremfall würden die Abfälle im Bach landen. «Das wollen wir verhindern», fährt er fort. Weil man nie wisse, was alles in der Kläranlage landet, arbeite das Team des ARA-Chefs auch am Wochenende. Dabei sei der Betrieb so weit automatisiert, dass niemand notfallmässig ins Abwasser muss. «Es geht auch um den Schutz der Mitarbeiter. Hier muss niemand einfach ins Wasser und schon gar nicht alleine», sagt Spahr.