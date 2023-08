Binningen BL: Mitternachtssnack bringt Mann ins Spital und zerstört Wohnung

Der Brandherd konnte von der Feuerwehr in der Küche lokalisiert werden. Vermutet wird die Brandursache in einer vergessenen Pfanne auf dem eingeschalteten Herd.

In Binningen BL brannte es in einer Dachwohnung.

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Binningen BL zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Gegen 01.45 Uhr ist es in der Dachwohnung zum Brandausbruch gekommen. Zehn Minuten später ist die entsprechende Meldung bei der Polizei Basel-Landschaft eingegangen, wie es in einer Polizeimitteilung heisst.