Zuger Landammannfeier: Orell Füssli will Binswanger-Buch momentan nicht verkaufen

Buch im Buchhandel erhältlich – jedoch nicht bei Orell Füssli

Ab nächster Woche wird das Buch, in dem es auch um einen Sexualkontakt zwischen Jolanda Spiess-Hegglin, damals Mitglied des Zuger Kantonsrats, und einem männlichen damaligen Kantonsratsmitglied geht, in diversen Buchhandlungen zu kaufen sein.

Dass das Buch nun in Buchhandlungen zum Verkauf angeboten wird, ist das Resultat eines langen Wegs. Obschon es schon über 300 Vorbestellungen diverser Buchhandlungen gibt und auch in verschiedenen Katalogen grosser Buchhändler angezeigt wurde, ist es dort noch nicht erhältlich. «Ich nehme an, dass die Gegenseite manche Vertreiber mit anwaltlichen Drohungen eingeschüchtert hat», so Binswanger gegenüber 20 Minuten.