Wer Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung essen will, muss oft tiefer ins Portemonnaie greifen. So kosten Bio-Produkte in der Schweiz gemäss dem Bundesamt für Landwirtschaft bis zu 50 Prozent mehr als konventionelles Fleisch. Die höheren Preise schrecken laut einer Studie von Agroscope im Auftrag des Schweizer Tierschutzes (STS) ab: Der Absatz nach Bio- und Labelprodukten stagniert.