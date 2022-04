Label-Dschungel : Bio, Freiland, Naturaplan – wie geht es den Hennen bei diesen Labels?  

1 / 12 In der Schweiz gelten strenge Regeln und Massnahmen bei der Haltung von Nutztieren. So gibt es diverse Labels und Standards, die eine artgerechte Haltung, Zucht und Verarbeitung der Tiere gewährleisten sollen. Klicke dich durch die Bildstrecke, um die Versprechen der einzelnen Label zu lesen. Urs Jaudas «Naturaplan»-Eier müssen von Hühnern aus besonders tierfreundlicher Haltung stammen. Den Hühnern muss regelmässig Freigang gewährt werden. Es darf kein gentechnisch verändertes oder mit chemischen Zusätzen versehenes Futter verabreicht werden. Das Futter sollte aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Eine zusätzliche Haltung von Hähnen wird empfohlen. Coop Eier, die unter dem «Naturafarm»-Label verkauft werden, müssen von Hühnern aus Schweizer Aufzucht stammen. Sie benötigen regelmässigen Freigang in besonders tierfreundlicher Haltung. Es darf kein gentechnisch verändertes Futter verabreicht werden. VQH

Darum gehts Die Tierrechtsorganisation TIF veröffentlichte Aufnahmen von Missständen in Schweizer Hühnerbetrieben.

Laut Tierschützern sind die Verhältnisse in Schweizer Hühnerbetrieben beunruhigend.

Zahlreiche Labels sollten dabei für einen gewissen Standard sorgen.

Doch nicht alle Experten sind von diesen Labeln überzeugt.

Der Verband der Eierproduzenten wehrt sich: Die Schweiz habe bereits die strengsten Tierschutzgesetze der Welt.

Die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus (TIF) veröffentlichte am Ostersonntag schockierende Aufnahmen, die Missstände in Schweizer Hühnerbetrieben zeigen sollen. Die beiden Tierhalter aus den Kantonen Freiburg und Aargau wurden inzwischen wegen mehrfacher Tierquälerei angezeigt.

In der Schweiz gelten strenge Regeln und Massnahmen bei der Haltung von Nutztieren. So gibt es diverse Labels und Standards, die eine artgerechte Haltung, Zucht und Verarbeitung der Tiere gewährleisten sollen (siehe Bildstrecke oben). Doch halten die Labels, was sie versprechen und worauf müssen Konsumentinnen und Konsumenten beim Kauf von Poulet und Ei achten?

«Ob man von artgerechter Haltung sprechen kann, ist fraglich»

«Die Schweizer Hühnerbetriebe sind in keinem guten Zustand», sagt Esther Geisser, Präsidentin und Gründerin der Schweizer Tierschutzorganisation Network for Animal Protection (NetAP). «Die nationalen Tierschutzgesetze legen lediglich Grenzen fest, ab wann eine Haltung als ‹tierquälerisch› gilt.» Ob man dabei aber von artgerechter Haltung sprechen könne, sei fraglich. «Das Tierschutzgesetz wird immer als fortschrittlich bezeichnet, aber wird dieses nicht in aller Härte umgesetzt, darf man sich nicht zu viel einbilden», so Geisser.

Von den Labels hält Geisser wenig. Diese dienten lediglich dazu, das schlechte Gewissen der Konsumenten zu beruhigen. «Die Tiere leiden weiterhin, einfach auf höherem Niveau», so Geiser. Dabei seien Freiland-Standards wie jene von Demeter sicherlich besser, denn «Bodenhaltungen wie unter den Labels Optigal und IP Suisse sollten schon lange der Vergangenheit angehören.»

«Gelenke brechen bereits nach zwei Monaten»

Cesare Sciarra, Leiter des Kompetenzzentrum Nutztiere des Schweizer Tierschutzes (STS) ist geteilter Meinung. «Es ist deutlich zwischen der Mastzucht, also der Produktion von Pouletfleisch, und der Eierproduktion zu unterscheiden.» Um die Nachfrage an Poulet decken zu können, würden Hühner so stark gemästet, dass ihre Gelenke bereits nach zwei Monaten unter ihrem eigenen Körpergewicht zusammenbrächen. Obwohl hierzulande eine Käfighaltung, anders als in den EU-Ländern zwar verboten sei, könne lediglich eine Freilufthaltung eine artgerechte Gewichtszunahme von Hühnern garantieren. Nur Bio Suisse, Demeter und Coop Naturafarm sind laut Sciarra verlässliche Labels.

Auch in der Eierproduktion sei die hohe Nachfrage ein Problem. «Um den Schweizer Bedarf decken zu können, werden Legehennen so hochgezüchtet, dass sie unter Knochenproblemen und Verhaltensänderungen leiden.» Aggressive Verhaltensweisen wie das Picken von Artgenossen seien eindeutig auf diese Dauerbelastung zurückzuführen. Im Vergleich zur Mastzucht seien die Platz- und Sauberkeitsverhältnisse bei Legehennen aber oftmals gut. «Da gibt es auch keine grossen Unterschiede bei den Labels.»

«‹Schweizerisch› ist noch keine Garantie für Qualität»

Auch Peter-Matthias Born vom Konsumentenverband sieht in den Labels mehrere Schwierigkeiten. «Nur weil etwas als ‹Schweizerisch› gilt, ist das noch keine Garantie für Qualität.» In der Schweiz würden zwar die höchsten und strengsten Richtlinien gelten, was beispielsweise EU-Bio gegenüber Bio-Suisse minderwertig mache. «Doch unter den Schweizer Labels herrschen massive Unterschiede. Es gibt keine allgemeinen Richtlinien», sagt Born. «Im Vergleich aller Labels weist Demeter deutlich die beste Haltung auf.»

Der Verband der Schweizer Eierproduzenten GalloSuisse wehrt sich indes gegen die Vorwürfe. «Diese Aufnahmen im betroffenen Stall sind nicht repräsentativ für die Geflügelhaltung in der Schweiz und wahrscheinlich auch nicht für die betroffene Herde. Man muss die Bilder mit der ganzen Lebensgeschichte dieser Tiere anschauen», sagt Präsident Daniel Würgler zu 20 Minuten.

«Unsere Hennen geniessen freie Bewegung»

Ein Stall in der Nacht sehe anders aus als ein Stall am Tag. «In der Schweiz haben wir das strengste Tierschutzgesetz der Welt. Es ist uns ein Anliegen, dass es unseren Tieren gut geht», sagt Würgler. Die Resultate von unangemeldeten Kontrollen würden zeigen, dass Schweizer Legehennen generell sehr gut gehalten werden. «Unsere Hennen geniessen freie Bewegung im Stall, im Wintergarten und, wenn die Bedingungen es erlauben, auf der Weide», so Würgler.

Zudem gebe es in der Schweiz im Vergleich zum Ausland sehr kleine Familienbetriebe. «Falls irgendjemand Missstände vermutet, muss er dies sofort den zuständigen Veterinärbehörden melden», sagt Würgler. Es müsse überprüft werden, ob zum Wohle der Tiere gehandelt werde. Es erstaune ihn sehr, dass die Person, die im Dezember diese Bildaufnahmen gemacht habe und sie heute als schwerwiegende Tierschutzverletzung in den Medien darstelle, vier Monate gewartet habe, um den Produzenten und die Behörden zu informieren.