Biodiversität: Kein Balkon zu klein, ein Lebensraum zu sein

Claudio Sedivy, Biodiversitätsexperte

«Man kann erstaunlich viel auf dem eigenen Balkon machen! Vielleicht kann man nicht gleich die Welt retten, aber man kann gleichzeitig allerlei Wildbienen und andere Insektenarten unterstützen und andererseits eine lebendige, summende Oase schaffen, in der man beim Feierabendbier immer wieder neue Besucher entdecken kann. Wer nicht täglich giessen kann oder will, nimmt einheimische Sukkulenten wie die Weisse Fetthenne, die Spanische Fetthenne, die Felsenfetthenne oder den Dachhauswurz. Letztere pflanzt man am besten in ein Balkonkistli mit Kakteenerde oder Wildbienensand und legt ein paar schöne Steine vom letzten Wanderausflug dazu. Im Sanigen-Substrat können dann auch gleich die Wildbienen ihre Nester bauen. Auf keinen Fall irgendwelche Chemie verwenden!»

Maurice Maggi, Guerillagärtner

Seraina Serrat, Geschäftsführerin Floral Lokal

Enzo Enea, Landschaftsarchitekt

«Jede und jeder kann einen eigenen Beitrag zur Biodiversität leisten, indem man den Balkon in erster Linie bepflanzt – je mehr Vegetation, desto besser. Dabei kommt es auf die Wahl der Pflanzen an. Es sollten einheimische Gewächse bevorzugt werden – denn nicht alle Blumen locken Insekten an. Damit finden etwa Schmetterlinge, Bienen oder Hummeln Nahrung. Personen mit wenig Zeit oder ‹ohne grünen Daumen› sind gut beraten, Gräser und Kräuter zu wählen, die wenig Wasser und Pflege benötigen. Durch das Grün auf dem eigenen Balkon gewinnt der Ort sofort an Qualität. Denn eine üppige Begrünung kann zusätzlich einen Kühleffekt ermöglichen: durch das Wasser, das über die Blätter verdunstet, oder den Schattenwurf der Pflanzen. Die Insekten finden so auch in dicht besiedelten Städten kleine grüne Inseln, die sie besuchen können. Je mehr dieser grünen Inseln in der Stadt entstehen, desto mehr Lebensräume werden für Insekten geschaffen.»