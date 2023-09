Elon Musk und Grimes haben ein drittes Kind

In wenigen Tagen erscheint Elon Musks Biografie. Die «New York Times» konnte vorab auf die Publikation zugreifen und schreibt, dass darin ein drittes Kind von Musk und Grimes bestätigt werde. Daraus soll hervorgehen, dass das Kind auf den Namen Techno Mechanicus höre – vom Paar jedoch Tau genannt werde. Genaueres über den Nachwuchs, darunter das Geschlecht und das Geburtsdatum, ist nicht bekannt. Musk und Grimes haben bereits zwei gemeinsame Kinder. Tochter Exa Dark Sideræl (1) kam via Leihmutter zur Welt. Sohn X Æ A-12 ist drei Jahre alt. Darüber hinaus hat Elon sieben weitere Kinder von zwei Frauen.

Über den aktuellen Beziehungsstatus von Grimes und Elon ist wenig bekannt. Im Juli waren die beiden mit ihrem Sohn in Portofino. Sie wurden zwar nicht zusammen fotografiert, eine Quelle bestätigte gegenüber der «Daily Mail» jedoch, dass sie im gleichen Hotel residierten. Letzte Woche bat Grimes ihren Ex in einem unterdessen gelöschten Tweet, er solle sie ihren Sohn sehen lassen. Die Musikerin antwortete auf einen Tweet des Autors von Musks Biografie. «Sag Shivon, sie soll mich entblocken und sag Elon, er soll mich meinen Sohn sehen lassen und meinem Anwalt antworten», so Grimes auf X.