Biohacking im Selbsttest: Was bringen Kyro-Therapie und Co.?

Mit Biohacking soll man den Körper aufs nächste Level heben können. Das Luxushotel The Alpina Gstaad bietet seit kurzem diverse Maschinen dafür an. Wir haben sie getestet.

Biohacking ist ein Prinzip, mit dem der eigene Körper und Geist stärker, jünger und fitter werden soll; die verbessere Version deiner selbst. Die Methoden fangen simpel an: Meditation, eine kalte Dusche, Atemübungen .

Doch es geht auch extremer, teurer und mit bedeutend mehr Hightech. Hast du schon mal etwas von Kryotherapie oder Photobiomodulation gehört? Das 5-Sterne-Hotel The Alpina Gstaad hat in seinem Six Senses Spa ein ganzes Biohacking-Menü ins Programm aufgenommen. Wir haben die Hightech-Behandlungen getestet.

Diese Behandlungen werden angeboten

Im The Alpina Gstaad werden fünf Biohacking Treatments angeboten: Kryotherapie, Photobiomodulation, die sogenannte Hypermax Oxygen Behandlung und eine Behandlung namens PEMF (Pulsed Electromagnetic Field Therapy, also Therapie durch gepulste, elektromagnetische Felder). Zuletzt soll eine Druckluftkammer für erhöhte Sauerstoffaufnahme sorgen – wegen Platzangst muss unsere Redaktorin hier allerdings aussetzen.

In die Druckluftkammer namens Hyperbaric Oxygen Chamber hat sich unsere Redaktorin nicht getraut: Das Treatment hätte eine Stunde gedauert und die Kammer kann nur von aussen geöffnet werden. 20min/Malin Mueller

Für das neuartige Konzept hat sich das Hotel Experten ins Boot geholt. Der Hoteldirektor Tim Weiland erzählt: «Wir haben mit Dave Asprey und Gary Brecka zusammengearbeitet. Statt der extremen Ziele der zwei setzen wir den Fokus aber darauf, dass sich unsere Gäste wohler und fitter fühlen.»

So laufen die Treatments ab

Alle Treatments dauern nur wenige Minuten. Für meinen Test durchlaufe ich das sogenannte «Superhuman Protocol» (auf Deutsch: das Supermensch-Protokoll).

Photobiomodulation

Das Gerät, in dem die Photobiomodulation durchgeführt wird, sieht aus wie Solarium mit rotem Licht. 20min/Malin Mueller

Dazu starte ich mit der Photobiomodulation – einem Lichtbett, das aussieht, wie ein Solarium, allerdings mit Infrarot-, statt mit UV-Strahlung. Es soll durch verschiedene Wellenlängen den Zellen im Körper zu mehr Energie verhelfen. Im Inneren wird es warm, ansonsten spüre ich wenig. Nach fünfzehn Minuten ist alles vorbei.

PEMF

Die Matte für die PEMF-Behandlung ist mit Elektroden versehen und befindet sich unter dem Laken. 20min/Malin Mueller

Weiter geht es mit PEMF. Die Behandlung findet auf einer Matte statt, die mit Elektroden versehen ist. Ich muss mich lediglich für weitere zehn Minuten auf sie legen. Einmal angeschaltet, soll die Matte meine Zellen revitalisieren und meinen Metabolismus ankurbeln. Ich spüre lediglich ein leichtes Kribbeln in den Fingerspitzen. Allerdings steckt bei regelmässiger Anwendung mehr hinter der Methode: In der Wissenschaft setzt man sie unter anderem ein, um Depressionen zu behandeln.

Hypermax Oxygen-Treatment

Vor dem Ergometer steht ein Tank, der mit 900 Litern Sauerstoff gefüllt ist. 20min/Malin Mueller

Jetzt wird es spürbarer: Für das sogenannte Hypermax Oxygen-Treatment bekomme ich eine Maske aufgesetzt, die an einen 900-Liter-Tank mit Sauerstoff angeschlossen ist, und muss mich für etwa fünfzehn Minuten auf einem Indoor-Fahrrad verausgaben. Bis zu 300 Prozent mehr Sauerstoff soll so in meinen Körper gelangen. Im Anschluss fühle ich mich stark, frage mich aber, ob auch der Placeboeffekt eine Rolle spielt.

Kryo-Therapie

Hinter dieser Tür wird es -70 Grad kalt, die man drei Minuten aushalten soll. Anders als in der Druckluftkammer geht die Tür allerdings auch von innen auf. 20min/Malin Mueller

Zuletzt stehen drei Minuten bei -70 Grad in der Kryo-Kammer an. Sie soll die Durchblutung verbessern, und die physische Leistungsfähigkeit steigern. Um in der Kälte keine Erfrierungen zu erleiden, bekomme ich Socken, ein Stirnband, Handschuhe und einen Mund-Nasenschutz, ansonsten bleibe ich nackt.

Sobald ich die Kammer betrete, wird es hart: Die kleinen Härchen an meinen Armen werden schneeweiss. Auch meine Wimpern sind vereist. Nach dem Treatment kuschle ich mich – stolz, dass ich durchgehalten habe – in einen Bademantel und fühle mich wie neugeboren.

Wie viel Effekt ist nach einmaliger Behandlung spürbar?

Alle Behandlungen, die im The Alpina Gstaad angeboten werden, sind darauf ausgelegt, regelmässig durchgeführt zu werden, viele von ihnen mehr als einmal pro Woche. Das geht natürlich nicht nur ins Geld, sondern erfordert auch die nötigen Geräte. «Viele unserer Gäste haben ihre eigene Kryo-Kammer zu Hause und freuen sich, dass sie nicht auf ihre Routine verzichten müssen», so Weiland.

Über eine dauerhafte Anwendung kann ich keine Aussage treffen. Was ich bereits nach einem Mal spüre, ist die Kryo-Therapie, die mir für den Rest des Tages ein Hochgefühl verpasst. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreissen – optimiert, könnte man sagen – und würde die Behandlung sofort wiederholen. Beim Rest? Passe ich.

Das kosten die Behandlungen

Einzeln sind viele der Behandlungen bezahlbar: Die Kryo-Behandlung kostet 70 Franken, die Photobiomodulation schlägt mit 120 Franken zu Buche. Das Hypermax Oxygen Treatment kostet 80 Franken, die PEMF-Behandlung 70. Die ausgesetzte Behandlung in der Druckluftkammer dauert eine Stunde und kostet 200 Franken. Zusammengerechnet ergibt das Programm einen stolzen Betrag – erst recht, wenn man die Behandlungen mehrfach im Monat machen möchte. Ob es das wert ist, muss jeder und jede für sich entscheiden.