Iran: Hunderte neue Vergiftungsfälle an Mädchenschulen

Iran : «Biologischer Terrorismus» – was steckt hinter den vergifteten Mädchen?

An Mädchenschulen im Iran sind Hunderte neue Fälle ungeklärter Vergiftungen gemeldet worden. Wie die iranische Zeitung «Shargh» am Donnerstag berichtet, sind allein in der nordiranischen Stadt Ardabil mehr als 400 Schülerinnen an elf Schulen betroffen. An Dutzenden Schulen in anderen Landesteilen wurden am Mittwoch ähnliche Fälle gemeldet. Insgesamt sollen über 800 Mädchen von den neuesten Gift-Attacken betroffen sein. Das sagt die in den USA lebende iranische Journalistin und Aktivistin Masih Alinejad.