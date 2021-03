Ugur Sahin : Biontech-Gründer erwartet Ende der Lockdown-Massnahmen für Herbst

Ende Sommer sollte die Lockdown-Zeit für viele Länder Europas vorbei sein, meint Biontech-Gründer Ugur Sahin. Es werde jedoch mindestens ein Jahr dauern, bis die Menschheit «die Kontrolle über die Situation» habe.

«In vielen Ländern in Europa und in den USA, werden wir wahrscheinlich Ende des Sommers in der Situation sein, nicht mehr in einen Lockdown zu müssen»: Biontech-Gründer Ugur Sahin.

Der Gründer des Mainzer Corona-Impfstoffherstellers Biontech rechnet spätestens im Herbst mit einem Ende der Lockdown-Massnahmen in Deutschland. «In vielen Ländern in Europa und in den USA, werden wir wahrscheinlich Ende des Sommers in der Situation sein, nicht mehr in einen Lockdown zu müssen», sagte Ugur Sahin der «Welt am Sonntag».