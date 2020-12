Expertengremium stimmt zu : Biontech-Impfstoff nimmt wichtige Hürde für US-Zulassung

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer hat in den USA eine wichtige Hürde für eine Notfallzulassung genommen. Der unabhängige Beratungsausschuss für Impfstoffe der US-Arzneimittelbehörde FDA sprach sich am Donnerstag mit 17 zu 4 Stimmen dafür aus. Die nachgewiesenen Vorteile des Mittels überwögen die Risiken bei Patienten ab einem Alter von 16 Jahren. Ein Mitglied des Gremiums enthielt sich. Es wird damit gerechnet, dass die FDA das Mittel auf Basis dieser Empfehlung in den nächsten Tagen genehmigt. Mit der Verteilung und den Impfungen soll unmittelbar danach begonnen werden.