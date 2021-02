Eindeutiges Ergebnis : Biontech-Impfstoff stoppt auch Virusübertragung zu fast 90 Prozent

Der Impfstoff, der eine hohe Wirksamkeit aufweist, schützt laut einer Studie auch vor einer Übertragung des Virus.

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer kann die Übertragung des Virus Berichten von «Spiegel» und «Bild» zufolge zu 89,4 Prozent verhindern. Dies gehe aus einer grossen Beobachtungsstudie in Israel hervor, schrieb der «Spiegel» am Sonntagmorgen auf seiner Website. Bei den Infektionen habe sich ein Rückgang in immer grösseren Teilen der Bevölkerung gezeigt.