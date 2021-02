Erfreuliche Laborstudie : Biontech-Impfstoff wirkt gegen zwei Corona-Varianten

Blutuntersuchungen zeigen: Die mit den Pfizer-Biontech geimpfte Menschen entwickelnd ausreichend neutralisierende Antikörper gegen die britische und südafrikanische Corona-Mutation .

Einer Laborstudie zufolge wirkt der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer auch gegen die in Grossbritannien und Südafrika erstmals aufgetauchten Varianten von Sars-CoV-2. Die Daten der Studie seien im Fachblatt «Nature Medicine» veröffentlicht worden, teilten beide Unternehmen am Montag gemeinsam mit. Es habe sich im Labor gezeigt, dass das Blut von 20 mit dem Impfstoff geimpften Menschen die Schlüsselmutationen der Coronavirus-Varianten aus Grossbritannien und Südafrika neutralisiere, in dem Blut also ausreichend neutralisierende Antikörper waren.