Einfluss aufs BIP - Biontech kurbelt mit Milliarden-Umsätzen die deutsche Wirtschaft an

Die Umsätze sind so gigantisch, dass Biontech das Wirtschaftswachstum Deutschlands anschiebt. «Biontech könnte in diesem Jahr rund 0,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beitragen», sagte Sebastian Dullien am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Dullien ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK).

Seltener Fall

Dass ein einziges Unternehmen das Bruttoinlandsprodukt eines Landes anschiebt, kommt sehr selten vor. «Ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem ein Unternehmen einen solchen Einfluss auf das deutsche BIP hatte», so Dullien. Es gebe selten Fälle, in denen einzelne Unternehmen eine gesamtwirtschaftliche Relevanz hätten. «Biontech ist so ein seltenes Beispiel.»