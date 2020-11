Grossbritannien : Biontech/Pfizer-Impfstoff könnte bereits ab 1. Dezember verabreicht werden

Bereits in den kommenden Tagen könnte der Impfstoff in Grossbritannien laut einem Medienbericht eine Zulassung erhalten.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer könnte in Grossbritannien bald eine Zulassung erhalten.

Der Corona-Impfstoff des Mainzer Biotechunternehmens Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer könnte einem Medienbericht zufolge bereits in den kommenden Tagen eine Zulassung in Großbritannien erhalten. Die britischen Aufsichtsbehörden seien kurz davor, mit einer offiziellen Bewertung des Mittels zu beginnen, berichtete der «Telegraph» am Sonntag unter Berufung auf Regierungskreise.