US-Arzneimittelbehörde FDA : Biontech und Pfizer beantragen US-Zulassung für Corona-Impfstoff

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wird wohl in den USA zuerst zur Verfügung stehen. Die Unternehmen haben eine Notfallzulassung beantragt.

Das teilten Biontech und Pfizer am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Das deutsche Unternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt. Das berichteten beide Firmen am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Keine ernsten Nebenwirkungen

Vorhandenen Dosen «fair» verteilen

Bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA und in weiteren Ländern reichen Biontech und Pfizer bereits permanent Daten ein. Mit diesem rollierenden Verfahren können Hersteller schon vor dem kompletten Zulassungsantrag einzelne Teile zu Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit eines Präparats weitergeben. Einen kompletten Zulassungsantrag wie bei der FDA haben sie bei der EMA jedoch noch nicht gestellt. Bereits in der zweiten Dezemberhälfte könnte ein erster Impfstoff in Europa jedoch zugelassen werden, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag unter Bezug auf Informationen der EMA.