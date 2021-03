Das Unternehmen mit Sitz in Mainz möchte mittels einer Studie darlegen, dass der eigene Impfstoff in Zukunft auch ohne klinische Tests sicher angepasst werden kann.

In einem Interview mit der «Bild»-Zeitung sorgt Biontech Co-Gründer Ugur Sahin für etwas Zuversicht in der Pandemie. Sein Unternehmen stehe im Moment in Kontakt mit den Arzneimittelbehörden in Europa und den USA, um einen neuen Prozess bei der Anpassung der Impfstoffe zuzulassen. Ginge der Plan auf, bräuchten diese keine klinische Studien mehr, um erlaubt zu werden.