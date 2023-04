Kinostarts April 2023: Biopic «Air» – diese Bedingung stellte Michael Jordan an Ben Affleck

«Air»

Sonny (Matt Damon) setzt alles auf eine Karte: Es ist 1984, er arbeitet für Nike und das Marketing-Budget soll für mehrere Basketballspieler verwendet werden – Sonny will aber nur einen, und zwar Michael Jordan.

Das Gesicht des damaligen NBA-Neulings Michael Jordan wird in «Air» nie gezeigt, es ist seine Mutter Deloris (Viola Davis), die im Fokus steht.

Die Verhandlungen

So bereitet das Nike-Team einen besonderen Pitch vor, mit dem sie die Familie Jordan endgültig für sich gewinnen wollen.

Das sagt Regisseur Ben Affleck

Regisseur Ben Affleck mischt in «Air» neue Aufnahmen mit Retro-Werbeclips, Basketball-Aufzeichnungen und 80er-Jahre-Hits. Für die Verfilmung seiner Geschichte stellte Michael Jordan im Vorfeld eine Bedingung: Seine Mutter musste zwingend von Viola Davis verkörpert werden.

Dass sie zum Fokus der Storyline werden musste, wurde im Gespräch mit Jordan schnell deutlich: «Er sprach über seine Mutter, die gar nicht wirklich im Drehbuch stand. Da habe ich verstanden, worum es in dem Film gehen sollte», sagt Affleck zu «THR». «Es war unglaublich bewegend, und mir wurde klar: Oh, hier geht es nicht um Nike.»

«The Super Mario Bros. Movie»

«Nach einem anstrengenden Tag in der Schule oder bei der Arbeit schaltet man Super Mario Bros. ein, spielt eine Stunde lang und verschwindet einfach in dieser Welt», sagt Charlie Day zu «io9».

Nun springen die beiden Klempner-Brüder Mario (Originalstimme Chris Pratt) und Luigi (Charlie Day) vom Game auf die Leinwand. Darum gehts: Die beiden werkeln gerade an Wasserleitungen, als sie durch eine Röhre gesaugt werden und in einer neuen, ultrabunten Welt ausgespuckt werden.

Kampf gegen den König

Dort verlieren sie sich bald aus den Augen – Mario will alles versuchen, um Luigi wieder zu finden. Dabei realisiert er zwar, dass unentdeckte Kräfte in ihm schlummern, er muss sich aber auch gegen den Schildkröten-König Bowser beweisen. Hilfe gibts von Prinzessin Peach (Anya Taylor-Joy).

«Der Bestatter – Der Film»

Sein Leben als Bestatter in Aarau hat Luc Conrad (Mike Müller) hinter sich gelassen, er lebt nun als Koch in Costa Rica. Zum Geburtstag von Erika (Suly Röthlisberger) reist er aber in die alte Heimat, wo er auf sein ehemaliges Team trifft.