«Bioshock 4» nutzt vermutlich Unreal Engine 5 für Spielentwicklung

Die Shooter-Serie «Bioshock» wird bald mit einem neuen Teil fortgesetzt. Wirklich viele Informationen zum Inhalt, der Story und den Features des Games gibt es bisher allerdings nicht. Jedoch ist bereits durchgesickert, dass es sich vermutlich um ein Open-World-Game handeln wird. Nun sind weitere Details zum Spiel bekannt. So soll der Titel auf der kommenden Game-Engine Unreal 5 basieren. Darauf deutet ein Stelleninserat hin, das das Entwicklerstudio Cloud Chamber veröffentlicht hat. Unreal 5 von Epic Games soll Anfang 2022 offiziell erscheinen. Neben «Bioshock 4» könnten auch noch andere Titel auf die neue Entwicklungsumgebung setzen, darunter ein Ableger aus der «Gears»-Reihe und «Senua's Saga: Hellblade 2». Dass sich ein neues «Bioshock» in der Pipeline befindet, ist bereits seit 2019 bekannt. Damals hatte Publisher 2K Games die Entwicklung offiziell angekündigt.

+++ Patch für «Biomutant» verspricht viele Fixes +++

Das Open-World-Game «Biomutant» spaltet die Community. Einige erfreuen sich am Game und den vielen Möglichkeiten, andere bemängeln die Story und die fehlenden Herausforderungen. So schneidet der Titel in den Reviews denn auch sehr unterschiedlich ab: Die Wertungen für das Spiel schwanken zwischen 40 und 95 von möglichen 100 Punkten. Die Entwickler wollen jetzt reagieren. Sie haben den ersten Patch für «Biomutant» angekündigt und Verbesserungen in Aussicht gestellt. So wolle man zum Beispiel am Tempo der Dialoge, dem Sound, Loot, Gegnern und Kämpfen weiter feilen, heisst es. Wann genau der Patch erscheinen soll, ist derzeit noch unklar. Voraussichtlich erscheint der Patch jedoch zuerst für die PC- und danach für die Konsolen-Version.