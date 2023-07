Stellenabbau: Biotech-Unternehmen Idorsia streicht bis zu 500 Stellen

Bis zu 500 Stellen könnten wegfallen, vor allem im Bereich Forschung & Entwicklung und den damit verbundenen Supportfunktionen. Die wichtigsten globalen Funktionen von Idorsia sollen weiterhin ihren Hauptsitz in Allschwil haben.

Idorsia hat eine Kostensenkungsinitiative gestartet, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt.

Das Biotech-Unternehmen Idorsia mit Sitz im Kanton Basel-Landschaft hat eine Kostensenkungsinitiative gestartet. «Das Ziel besteht darin, den Cashburn am Hauptsitz um etwa 50 Prozent zu senken», heisst es in einer Medienmitteilung. Das Unternehmen befindet sich in einer schwierigen Finanzlage, die auf geringere als erwartete Produktverkäufe und ein schwieriges globales Finanzumfeld zurückzuführen ist.