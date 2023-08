Birgit Schrowange und Frank Spothelfer haben geheiratet.

TV-Moderatorin Birgit Schrowange (65) ist jetzt eine verheiratete Frau. Das bestätigte sie im Gespräch mit der «Bild». «Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube», sagte die 65-Jährige gegenüber der Zeitung. Es fühle sich grossartig an. Sie und ihr neuer Ehemann, der Schweizer Geschäftsmann Frank Spothelfer (57), hätten sich bereits am 16. Juli um 14 Uhr das Jawort gegeben. Die Zeremonie habe während einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff auf offener See zwischen Malaga und Valencia stattgefunden.

Birgit Schrowange war noch nie verheiratet

Für Schrowange ist es die erste Ehe in ihrem Leben: «Ich habe ja vorher noch nie geheiratet, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Vor Frank war ich froh, wenn ich in einer Beziehung auch mal allein war, meine Ruhe hatte.» Bei Frank sei das anders: «Er nervt mich nie. Ich bin wahnsinnig gern mit ihm zusammen.» Im September gehe es in die Flitterwochen, natürlich wieder auf ein Schiff. «Wir fliegen nach Amerika, gehen in Michigan an Bord und erkunden dann 19 Tage die grossen Seen zwischen den USA und Kanada», verrät der einst in Lachen SZ wohnhafte Geschäftsmann. Seit 2021 lebt das Paar gemeinsam auf Mallorca.