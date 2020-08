Ausgrabungen in Wängi TG Birgt die Burgruine Geheimnisse?

Vor der geplanten Überbauung des Schlossbergs in Wängi TG wird nochmals archäologisch gegraben. Dabei wird die Burg Rengerswil freigelegt.

Drohnenaufnahme der Ausgrabungsstätte am Schlossberg in Wängi.

In Wängi TG ist auf dem Schlossberg eine Überbauung geplant. Für dieses Vorhaben muss das Areal der ehemaligen Burg Rengerswil überbaut werden. Da 1998 beim Bau einer Garage die Burgmauer durchstossen wurde, will man vor dem nächsten Bauvorhaben die Burg nochmals freilegen. Denn bisherige Untersuchungen zeigten, dass die Steine der damaligen Burgruine wiederverwendet wurden. Die Ausgrabungen werden voraussichtlich bis September dauern. Gefunden wurde bereits ein Kalkbrennofen. Man darf gespannt sein, was weiter ausgegraben wird.