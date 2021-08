Louis-Vuitton-Chef Bernard Arnault ist jetzt reicher als Bezos und Musk

Freund von Roger Federer

Bernard Arnault studierte Ingenieurwissenschaften und arbeitete nach seinem Abschluss in der Baufirma seines Vaters. Mit einem Kredit von 90 Millionen Euro kauft er eine Firma Namens Agache-Willot-Boussac, die Marken wie das französische Kaufhaus Bon Marche und das Modehaus Christian Dior besass. In den späten 80er-Jahren sagte Arnault, sein Ziel sei es, innerhalb des folgenden Jahrzehnts das weltweit grösste Luxusunternehmen zu leiten. Er heiratete zweimal und hat fünf Kinder, von denen vier in verschiedenen Positionen in seinen Unternehmen mitarbeiten. Mit seiner Frau wohnt der Milliardär in Paris, hat aber auch Immobilien in Los Angeles und Beverly Hills und spielt gelegentlich mit Roger Federer Tennis.