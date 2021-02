Sandalen und Champus : Birkenstock geht definitv an Luxus-Giganten

Der Sandalenhersteller wird Teil des LVMH-Konzerns, zu dem Marken wie Louis-Vitton oder Moét-Chandon gehören. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Sandalenhersteller Birkenstock ist verkauft. Die Traditionsfirma in Linz am Rhein geht an die US-französische Beteiligungsgesellschaft L Catterton und die Familienholding Financière Agache des französischen Milliardärs Bernard Arnault, wie der Birkenstock-Geschäftsführer Oliver Reichert dem «Handelsblatt» am Freitag sagte. Die beiden einzigen Erben des Schuhherstellers, Alexander und Christian Birkenstock, verkaufen demnach die Mehrheit der Anteile, bleiben aber als Minderheitsgesellschafter dem Unternehmen erhalten. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Das Nachrichtenunternehmen Bloomberg hatte über einen Kaufpreis von circa 4 Milliarden Euro spekuliert.