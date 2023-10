Birsfelden BL: Zwei verletzte Personen nach Messerstecherei 

Kurz nach 2.40 Uhr gerieten mehrere Personen am Parkplatz an der Hauptstrasse in Birsfelden aneinander.

Am frühen Sonntagmorgen eskalierte kurz nach 2.40 Uhr ein Streit auf dem Parkplatz an der Hauptstrasse in Birsfelden. Ein 26-Jähriger stach dabei mit einem Messer mehrmals auf einen 21-Jährigen ein und verletzte einen 51-Jährigen mit einem Faustschlag am Kopf.