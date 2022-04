Osterstau Comeback : Bis 20 km Stau erwartet – Diese Ostern braucht man wieder Geduld

Es ist das erste Osterwochenende seit der Aufhebung der ausserordentlichen Lage. Die KAPO Uri rechnet wieder mit kilometerlangen Autokolonnen. Die hotelleriesuisse Ticino beobachtet mehr Buchungen als 2019. Damals waren zu diesem Zeitpunkt noch 20% der Zimmer frei, nun sind es nur noch einige wenige Zimmer.

Ähnliche Situationen wie vor der Pandemie, das erwartet die Kantonspolizei Uri, gemäss Mediensprecher Gustav Planzer. Eine Einschätzung, welche auch das Bundesamt für Strassen (ASTRA) teilt. Im Normalfall heisst das zehn bis 20 km Stau. Dafür wird zusätzliches Polizeipersonal eingesetzt, um den Verkehr so zu lenken, dass der Stau möglichst gering gehalten wird. ASTRA rechnet auch mit vermehrt Verkehr aus dem Ausland. Touristen, die ins Tessin wollen, oder durch die Schweiz nach Italien unterwegs sind.

Der Touring Club Schweiz (TCS) rät deshalb den Reisenden gewisse Zeitfenster für die Anfahrt zu nutzen: «Zum Beispiel wenn man am Mittwoch reist oder sogar noch vor dem Mittwoch vor Ostern abreist. Oder am Gründonnerstag frühmorgens oder spätabends», empfiehlt Sarah Wahlen, TCS Mediensprecherin. Alternativ bietet sich die San Bernardino A13 Route an, oder durch den St. Bernhard Tunnel zu reisen.