Granit Xhaka steht vor Vertragsverlängerung bei Arsenal London

Arsenal will den Vertrag von Nati-Captain Granit Xhaka vorzeitig verlängern. Das berichtet die englische Zeitung «Sun» am Dienstag. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2024, enthält aber eine Option für ein weiteres Jahr. Wenn sich Xhaka und Arsenal einig werden, bleibt der 30-Jährige bis 2025 in der englischen Hauptstadt.

Xhaka steht mit den Gunners an der Spitze der Premier League. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Manchester City befinden sie sich auf Meisterkurs. Es wäre der erste Liga-Titel seit 2004. Gunners-Coach Mikel Arteta ist ein grosser Fan von Xhaka und setzte den 30-Jährigen nur in einem Ligaspiel nicht von Beginn an ein. Der Mittelfeldspieler kommt in dieser Saison eine offensivere Rolle zuteil. In 36 Spielen erzielte er wettbewerbsübergreifend vier Tore und legte fünf weitere auf.