Schweiz: «Die Branche hat grosse Ambitionen» – so sieht der ÖV der Zukunft aus

Für die Klima- und Energieziele der Schweiz sei der öffentliche Verkehr Teil der Lösung, heisst es in der Mitteilung. «Die Branche hat grosse Ambitionen: Wir streben eine Steigerung der Energieeffizienz um 30 Prozent an», sagte VÖV-Präsident Renato Fasciati an der Medienkonferenz in Bern. Dies bis im Jahr 2050.