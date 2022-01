Waldbrand im Tessin – «Bis auf Weiteres gibt es keine Entwarnung»

Trockenheit im Süden – 1,5 Meter Neuschnee im Norden

Am Montag waren zudem starke Winde in Teilen der Deutschschweiz spürbar. «Es handelt sich im Vergleich zu dem, was wir in Norddeutschland in den vergangenen Tagen hatten, aber um ein Mini-Stürmchen von 50 bis 70 km/h», relativiert Roger Perret. In den Bergen habe es zum Teil Orkanböen gegeben, was für diese Jahreszeit aber nicht aussergewöhnlich sei.