Gastrosuisse zeichnet in einer aktuellen Medienmitteilung ein düsteres Bild. «Bis Ende März wird die Hälfte aller Betriebe im Gastgewerbe eingehen, wenn sie jetzt keine sofortigen finanziellen Entschädigungen erhalten», schreibt der Branchenverband unter Berufung auf eine Umfrage unter 4000 Mitgliedern.

«Wenn der Bund jetzt nicht handelt, steht in der Branche eine dritte Kündigungswelle an», lässt sich Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer in der Mitteilung zitieren. Die Situation für die Betriebe habe sich in den letzten Monaten noch verschärft, insbesondere mit dem Entscheid des Bundesrates, die Restaurants zu schliessen. Die Umfrage habe auch ergeben, dass 98 Prozent aller Betriebe dringend finanzielle Hilfe benötigen.