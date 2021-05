Sommer kehrt ein - Nach dem Sturm soll es bis 25 Grad geben

Wettermässig erwartet uns ein fantastisches Wochenende. Die Nächte bleiben zwar noch kalt, an einigen Orten ist noch mit Bodenfrost zu rechnen. Aber ab Samstag geht es jeweils auf den Mittag zu temperaturmässig steil aufwärts: «Ich rechne fest damit, dass wohl schon am Samstag in weiten Teilen der Schweiz die 25-Grad-Marke geknackt wird. Dann hätten wir offiziell Sommertage», so Klaus Marquardt von Meteonews.