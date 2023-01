Alpen : Bis Gefahrenstufe 4 – so gefährlich ist die Lawinensituation in der Schweiz

Darum gehts In vereinzelten Regionen im Kanton Wallis hat es mehr als einen Meter Neuschnee gegeben in den letzten Tagen.

Dadurch herrscht in vereinzelten Regionen Lawinengefahr der Stufe 3 und 4.

Es wird darauf hingewiesen, Off-Piste-Touren nur mit professioneller Begleitung durchzuführen.

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu starken Schneefällen in den Schweizer Alpen. In vereinzelten Regionen im Kanton Wallis hat es sogar mehr als einen Meter Neuschnee gegeben. Die Kantonspolizei Wallis schreibt in einer Medienmitteilung: «Zudem bremst die aktuelle Kälte die Stabilisierung der Schneedecke. Die Lawinengefahrenstufe beträgt für den grössten Teil des Kantons 3, an einigen Orten 4.»

Zudem lade in den nächsten Tagen das Wetter zu Ausflügen in die Berge ein, so die Polizei weiter. «Wir weisen darauf hin, dass man ab Stufe 3 auf Off-Piste-Touren in ungesichertem Gelände oder ohne professionelle Begleitung verzichten sollte.»

Inner- und Ostschweiz Gefahrenstufe 3

Auch das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF gibt Warnungen heraus. Auf ihrer Website weisen sie darauf hin, dass verbreitet erhebliche Lawinengefahr besteht. Für das Engadin gibt das Institut die Gefahrenstufe 3 raus und schreibt dazu: «Die frischen und älteren Triebschneeansammlungen liegen auf einer ungünstigen Altschneeoberfläche. Einzelne Wintersportler können Lawinen auslösen.» Wummgeräusche seien Alarmzeichen und weisen auf die Gefahr hin.

Auch in Teilen der Inner- und Ostschweiz besteht erhebliche Lawinengefahr. Dort gibt das SLF ebenfalls die Gefahrenstufe 3 raus und schreibt dazu: «Gefahrenstufe erheblich (3) an West- über Nord- bis Südosthängen über 2000 Meter über Meer. Andere Hänge etwa eine Stufe weniger.

Weiter schreibt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung: «Der Neuschnee dieser Woche wurde vom starken Wind aus wechselnden Richtungen verfrachtet und es entstanden verbreitet störanfällige Triebschneeansammlungen. Im Westen sind diese mächtig. Vor allem am östlichen Alpennordhang und in Graubünden wurde lokal auch Altschnee verfrachtet.»

Alle weiteren wichtigen Informationen rund um die Schnee- und Lawinensituation findest du auf der Website vom SLF.