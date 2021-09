Versehentlich auf Pferd geschossen : «Bis ich ein Pferd mit einem Reh verwechsle, muss ich stockhagelvoll sein»

Am Mittwochmorgen visierte ein Jäger auf der Pirsch in Chapella GR ein Reh an – traf stattdessen aber ein Pferd. Facebook-Nutzer reagieren entrüstet und verständnislos, das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden relativiert.