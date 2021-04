«Es sollte aufgehen, dass in der Schweiz bis Ende Juli alle impfwilligen Erwachsenen die erste Dosis bekommen haben», schätzt Berger.

«Man könnte auch am Samstag impfen», so Berger.

Der Schweizer Impfchef hat sich in einem Interview zur Impfstrategie des Bundes geäussert.

«Für die erste Impfung sollte es aufgehen, dass in der Schweiz bis Ende Juli alle impfwilligen Erwachsenen die erste Dosis bekommen haben», so Christoph Berger, der Schweizer Impfchef in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Es dürfe nicht mehr sein, dass die Schweiz wie nach Ostern plötzlich mehrere tausend freie Impftermine hat, weil ältere Personen sich einfach nicht gemeldet haben.