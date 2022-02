Stein AG – «Bis in den Vormittag häuften sich Meldungen von aufgebrochenen Kellerabteilen»

In der Nacht auf Samstag brach eine unbekannte Täterschaft in der Umgebung von Stein in Mehrfamilienhäusern Kellerabteile und mehrere Dutzend Autos auf. Die Polizei ermittelt.

1 / 6 In der Umgebung von Stein wurden am Wochenende mehrere Keller aufgebrochen. Den ganzen Samstagmorgen seien entsprechende Meldungen eingegangen, teilte die Aargauer Kantonspolizei mit. imago images/Jürgen Ritter Ausserdem seien mehrere Dutzend Autos aufgebrochen worden. (Symbolbild) Privat Bei Tagesanbruch sind bei der Kantonspolizei laufend neue Meldungen über aufgebrochene Kellerabteile und Autos eingegangen. Alle Tatorte befinden sich in der Umgebung von Stein. Google Maps

Erneut kam es am Wochenende wieder zu mehreren Keller- und Autoaufbrüchen in der Umgebung von Stein im Fricktal. Die Aargauer Kantonspolizei berichtete am Sonntag, dass mehrere Kellerabteile und mehrere Dutzend Autos aufgebrochen wurden.

Die erste Meldung eines aufgebrochenen Kellerabteils ging am Samstag kurz vor vier Uhr morgens ein. «Bis

in den Vormittag häuften sich die Meldungen von weiteren aufgebrochenen Kellerabteilen», heisst es in der Polizeimeldung. Hinzu kam dann noch die Meldung von etlichen aufgebrochenen Personenwagen. Die Tatorte liegen hauptsächlich in der Umgebung von Stein. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und ist aktuell mit der Befragung der Geschädigten sowie der Tatbestandsaufnahme beschäftigt.



Keine Anreize für Täter bieten

Schon zu Beginn der vergangenen Woche wurden in Rheinfelden Kaiseraugst über zwei Dutzend Autos aufgebrochen. In mehreren Fällen erbeutete die Täterschaft Bargeld. Die Polizei rät deshalb dringend, niemals Wertsachen oder wichtige Gegenstände wie Kleidung oder Handtaschen im Fahrzeug zu belassen. Zum Personenwagenaufbruch könnte sonst noch ein Einbruch hinzukommen, so die Polizei.

