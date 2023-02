Wetter: Bis Mitte Woche bleibt es noch frühlingshaft – und dann?

Sonne und angenehme Temperaturen – das milde und trockene Wetter versetzte die Menschen in der Schweiz am vergangenen Wochenende in Frühlingsstimmung. Auch am Montag und Dienstag soll es für die Jahreszeit deutlich überdurchschnittlichen Temperaturen geben. Laut «MeteoNews» liegen die Maximalwerte schweizweit zwischen zwölf und 17 Grad. Am Fasnachtsmontag konnten örtlich bis über 15 Grad gemessen werden, am wärmsten war es in Würenlingen und in Buchs im Kanton Aargau. In Vicosoprano im Bergell wurden gar 16.5 Grad gemessen. Doch das soll sich schon am Mittwoch wieder ändern.