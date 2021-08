Neue Funktionen - Bis zu 1000 Personen in einem Videocall – Telegram macht es möglich

Video-Nachrichten können in höherer Auflösung verschickt werden.

Diese Neuerungen hat Telegram in einer Mittelung angekündigt:

Telegram hat eine Reihe an Neuerungen für seine App vorgestellt.

«Dieses Update bringt Videos auf das nächste Level», kündigt das Unternehmen hinter dem Chat-Messenger Telegram in einer Mitteilung an. So wurden sowohl Videoanrufe als auch Videonachrichten auf der Plattform komplett überarbeitet und bringen nun einige neue Funktionen mit sich.