Unwetterwarnung - Bis zu 130 Kilometer pro Stunde – Orkanböen fegen über die Schweiz

Die Zeichen stehen auf Sturm! Am Morgen des 17. Februar werden in der Schweiz Böenspitzen von 130 Kilometer pro Stunde erwartet.

Am Donnerstagvormittag wird es dank Tief Xandra noch ungemütlicher: Die stürmischen Böen könnten im Flachland zwischen 60 und 90 Kilometer pro Stunde erreichen. In den Bergen und an exponierten Lagen soll es voraussichtlich Windspitzen zwischen 100 und 130 Kilometer pro Stunde geben. Wie «SRF» schreibt, müssten wohl einige Bergbahnen den Betrieb am Donnerstag vorübergehend einstellen. Die Schneefallgrenze steigt bis zum Abend bis auf 2000 Meter an, nur in windgeschützten Alpentälern ist sie zum Teil noch tiefer.