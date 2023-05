Nach der Fachhochschule gibts bis zu 140’000 Franken Medianlohn

Den tiefsten Medianlohn kriegen Menschen mit Fachhochschulabschluss, wenn sie in der Kunst oder Kultur arbeiten: 69’271 Franken. In sechs Branchen gibts über 100’000 Franken.

Darum gehts In Zürich verdienen Menschen mit Fachhochschulabschluss am meisten.

Ihr Medianlohn liegt bei 111’000 Franken, in der Ostschweiz bei 106’000 Franken.

Im Ausland sind es 104’000 Franken.

104’000 Franken – so hoch ist der Medianlohn der über 13’400 Personen, die bei der FH-Lohnstudie 2023 mitgemacht haben. Sie haben alle ein Studium an einer Schweizer Fachhochschule abgeschlossen. Die Hälfte der Befragten verdient also mehr als 104’000 Franken pro Jahr, die andere Hälfte weniger.

Sieben von zehn Befragten kriegen dieses Jahr mehr Lohn: Rund ein Viertel erhält zwei Prozent mehr, ein weiteres Viertel bis zu fünf Prozent mehr. Und 17,8 Prozent der Befragten (siehe Box) verdienen über fünf Prozent mehr. Sie schlagen damit die Jahresinflation in der Schweiz, die aktuell bei rund 2,6 Prozent liegt.

FH-Lohnstudie 2023 An der FH-Lohnstudie 2023 haben 13’400 Personen mit Fachhochschulabschluss mitgemacht. 87 Prozent davon stammen aus der Deutschschweiz. 98 Prozent der Befragten sind angestellt, über die Hälfte arbeitet in Kaderpositionen. Durchgeführt hat die Studie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, im Auftrag von FH Schweiz, dem Dachverband der Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen.

In der Slideshow (oben) siehst du, in welchen Branchen die Medianlöhne am höchsten sind.

Erfahrung wird belohnt

Berufserfahrung wird bei Menschen mit Fachhochschulabschluss belohnt: Bis zum Alter von 30 Jahren liegt der Medianlohn bei 85'000 Franken, bei 31 bis 40 Jahren bei 105'000 Franken und bei 41 bis 50 Jahren bei 130’000 Franken.

Den höchsten Medianlohn erhalten Menschen mit Fachhochschulabschluss, wenn sie zwischen 51 und 60 Jahre alt sind: 140’000 Franken pro Jahr. Bei den über 60-Jährigen sind es 135’000 Franken.

Im Kader gibts über 106’000 Franken

Wer in einer Kaderfunktion arbeitet, verdient zwischen 106’000 und 140’000 Franken pro Jahr. «Die Studie bestätigt, dass Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen in der Gesellschaft und Wirtschaft

eine tragende Rolle spielen», sagt Toni Schmid, der Geschäftsführer des Verbands FH Schweiz.

60 Prozent der Befragten wollen sich weiterbilden. Am beliebtesten sind die Weiterbildungslehrgänge CAS und DAS, gefolgt von Fach- und Führungskursen. Nur 37 Prozent der Frauen planen keine Weiterbildung, bei den Männern sind es 42 Prozent.

In Zürich ist der Medianlohn mit 111'000 Franken am höchsten. Darauf folgen die Ostschweiz mit 106’000 Franken und die Nordwestschweiz mit 103'230 Franken. Im Ausland sind es 104'000 Franken. Sieben von zehn Befragten sind unter 40 Jahre alt – und trotzdem arbeiten schon fast 60 Prozent in einer Kaderfunktion.