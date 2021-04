Schaffhausen : Bis zu 15 Personen liefern sich Massenschlägerei mit Messern und Metallstangen

In Schaffhausen ist es zu einer Massenschlägerei gekommen. Es gab mehrere Verletzte, darunter auch Schwerverletzte.

Am Freitag haben sich bis zu 15 Personen im Majorenacker in Herblingen SH eine Massenschlägerei geliefert. Das schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung. Dabei sollen auch Messer und weitere gefährliche Gegenstände wie Metallstangen und Holzlatten eingesetzt worden sein.

Die Polizei konnte laut eigenen Angaben in der Folge mehrere Personen anhalten. «Entsprechend wiesen drei der Beteiligten mittelschwere bis schwere Verletzungen auf und mussten in Spitalpflege gehen und operiert werden», schreibt die Polizei. Bei den festgenommenen Personen handle es sich um mehrere Männer im Alter zwischen 22 bis 42 Jahren.

Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass es bereits am Tag zuvor an der Neutalstrasse in Schaffhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen war, bei der ein 30-Jähriger mit einer Eisenstange angegriffen und verletzt worden sei. Die Polizei geht davon aus, dass der Vorfall vom Donnerstag mit der Schlägerei vom Freitag in Zusammenhang steht.