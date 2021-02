In Schwyz läuft am Montagabend ein verbotener Fasnachtsumzug.

In Schwyz SZ haben sich trotz des Veranstaltungsverbots des Bundes mehrere Narren zum Fasnachtsumzug versammelt. Laut einem News-Scout sind im Verlauf des Tages bis zu 150 Personen zusammengekommen. «Ich habe im Bus mehrere geschminkte Personen gesehen», sagt er. «Einige davon hatten Wagen voll mit Bier dabei.»

Er habe selbst Kinder und verstehe, dass den Jungen langsam die Decke auf den Kopf falle. Den Umzug verurteilt er aber als verantwortungslos: «Wegen solcher Treffen kommt es nur wieder zu Superspreader-Events und dann geht es noch länger, bis die Öffnungen kommen.» Die Teilnehmer an den Umzügen würden es in Kauf nehmen, dass die Schwächsten der Gesellschaft zu schaden kämen.

Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt einen entsprechenden Einsatz. «Wir sind in Schwyz vor Ort um die Veranstaltung einzudämmen», sagt ein Mediensprecher zu 20 Minuten. «Bislang hält es sich in kleinerem Rahmen und wir schauen, dass sich die Sache auflöst.» Man versuche aber, es bei einer Ermahnung zu belassen. «Aber wer sich nicht an die geltenden Regeln hält, muss schon mit einer Busse rechnen.»