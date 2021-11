FCB und FCZ am teuersten - Bis zu 200 Franken für ein Trikot – Fanshop-Wahnsinn in der Super League

Die grosse Übersicht gibt es in der Tabelle am Ende des Textes!

Am meisten kostet das Matchtrikot beim FC Basel.

99 Franken kostet ein Heim-Trikot des FC Basel in den Erwachsenengrössen. Doch für den blauen Papierschein gibts das rot-blaue Stück Stoff nur im Rohbau. Wer im Stadion oder auf den regionalen Fussballplätzen im genau gleichen Gewand auflaufen möchte, wie Cabral, Stocker oder Xhaka, der muss noch ordentlich drauflegen.

40 Franken nur für Werbung

Richtig tief ins Portemonnaie greifen, muss der FCB-Fan dann aber erst, wenn es um die Sponsoren geht. Zehn Franken kostet das pro Werbeaufdruck. Bei vier Sponsoren macht das nochmals 40 Franken obendrauf. Fürs Komplettpaket muss man in Basel also im teuersten Fall 179 Franken auf den Fanshop-Ladentisch legen. Damit hat der FCB das teuerste Matchtrikot der gesamten Super League!

«Bei den einzelnen Sponsoren wird nicht der Aufdruck, sondern die Dienstleistung verrechnet», heisst es beim FC Basel auf Anfrage von 20 Minuten. Dazu müssten jeweils Druckplatten ausgetauscht werden, was einen gewissen Zeitaufwand mit sich bringe. «Wir wollen unseren Fans ermöglichen, ihr Trikot möglichst individuell zusammenzustellen», heisst es beim FCB weiter. Beim Grundtrikot für 99 Franken sei deshalb bis auf den Hauptsponsor Novartis kein Werbeaufdruck enthalten – anders als bei Rivale YB, wo das günstigste Leibchen bereits drei Sponsoren beinhaltet und 119 Franken kostet.

Sponsoren bei YB inklusive

«Das günstigste Trikot kostet eigentlich 109 Franken», heisst es auf Anfrage bei den Bernern. Dazu komme aber noch der Meister-Badge (analog zum Super-League-Badge) für zehn zusätzliche Franken. Weil in der Vergangenheit kaum Leibchen ohne diesen verkauft worden seien, habe man entschieden, das Grundtrikot nur noch mit diesem Extra anzubieten.

«Unsere Erfahrung ist, dass die Fans, insbesondere die Kinder, die Trikots so haben möchten, wie sie auch ihre Vorbilder tragen, also mit den Sponsorenaufdrucken. Deshalb seien diese standardmässig auf allen Trikots abgedruckt. Einzig der Schriftzug von Liga -Sponsor Credit Suisse kostet bei YB, wie bei den meisten Clubs, zehn Franken zusätzlich.

FCZ-Shirt für 198 Franken

Mit Spezialwünschen geht es übrigens noch teurer als in Basel – und zwar in Zürich. Statt aufwändig nach einem öffentlichen Training auf Autogrammjagd zu gehen, kann man sich beim FCZ bequem die Unterschriften aller Spieler zum Trikot dazubestellen. 50 Franken kostet dieser Fan-Service, insgesamt kommt so im teuersten Fall ein Gesamtpreis von 198 Franken zustande.