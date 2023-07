Inflation: Lebensmittel immer teurer, Betreibungen nehmen zu

Auch wenn die Gesamtinflation in der Schweiz auf einem niedrigen Niveau ist, schlägt sie in manchen Bereichen extrem zu Buche.

Eines vorweg: In der Schweiz ist die Inflation im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern auf einem relativ geringen Niveau: Laut Statista.com lag sie im Juni 2023 bei 1,8 Prozent, im Nachbarland Deutschland bei 6,8 Prozent, in Österreich bei sogar 7,8 Prozent.

Aber auch wenn die Gesamtinflation auf einem sehr niedrigen Niveau ist (nur in Belgien, Spanien und Luxemburg ist sie noch geringer), so gibt es einige Bereiche, in denen sie trotzdem richtig «reinhaut»: Und das ausgerechnet bei Dingen, die man zum Leben zwingend braucht – wie schon im Wort enthalten: Lebensmittel.

Massiver Anstieg bei einzelnen Produkten

«Immer mehr bezahlen Nahrungsmittel mit Kreditkarte»

Betreibungen nehmen zu

Dass die Teuerungen nicht spurlos an den Menschen vorbeigehen, zeigt sich auch an einem deutlichen Anstieg bei den Betreibungen: Private Betreibungsfälle in Luzern sind im ersten Halbjahr 2023 um 20 Prozent gestiegen, in Chur um 17 Prozent, in Zürich um 9,5 Prozent. Das ergab eine Umfrage des SoBli bei den städtischen Betreibungsämtern. «Wir haben besonders im Juni und Anfang Juli einen starken Anstieg von Betreibungsfällen registriert», sagt Oliver Pfitzenmayer, Leiter des Betreibungsamts Winterthur-Stadt.