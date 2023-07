So haben sich die Preise im Jahresvergleich entwickelt

Diese Produkte sind jetzt teurer

Nestlé fährt Werbung zurück und erhöht Preise

Diese Haushalte trifft die gefühlte Inflation am meisten

Die höchste Teuerung erlebten in den letzten zwölf Monaten Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren. Sie fühlen aktuell eine Teuerungsrate von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aufs Einkommen betrachtet stiegen die Preise am stärksten bei der höchsten Einkommensklasse mit Plus 1,7 Prozent. Am schwächsten betroffen war die mittlere bis hohe Einkommensklasse.