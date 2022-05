Nach wechselhaftem Muttertag: Bis zu 28 Grad liegen drin – nächste Woche kommt der Sommer

Nach durchzogenem Wetter am Freitag und Samstag erwartet uns am Muttertag ein Mix aus Sonne und Wolken. Ab Mitte nächster Woche liegen dann verbreitet sommerliche Temperaturen von 25 Grad und mehr drin.

1 / 7 Die nächste Woche bringt uns verbreitet sommerlich warme Temperaturen. Tamedia Zum Muttertag am Sonntag ist das Wetter zunächst noch wechselhaft. 20min/News-Scout Es ist ein Mix aus Sonne und Wolken zu erwarten mit örtlichen Regenschauern. 20min/Community

Darum gehts Am Muttertag wird das Wetter wechselhaft.

Ab Mitte nächster Woche halten dann sommerliche Temperaturen Einzug.

Verbreitet steigt das Thermometer auf 25 Grad, vereinzelt sind sogar 27 und 28 Grad zu erwarten.

Während es am Donnerstagabend besonders in der Ostschweiz mitunter heftige Gewitter gab, bleibt es heute Freitag wechselhaft mit vereinzelten Aufhellungen am Nachmittag. Im Westen ist freundlicheres Wetter zu erwarten, nur weht zusätzlich eine kräftige Bise, wie MeteoNews berichtet.

Am Wochenende ist ein Mix aus Sonne und Wolken zu erwarten, wobei tagsüber jeweils das Regen- und Gewitterrisiko ansteigt. «Wer einen Spaziergang am Muttertag plant, sollte darum den Regenradar im Auge behalten», so Klaus Marquardt von MeteoNews. Im Flachland sei dabei mehr Sonne zu erwarten als in den Alpen. Für Wanderungen in höheren Lagen sollte darum definitiv der Regenschutz mit eingeplant werden.

Sommerliche Temperaturen in der ganzen Schweiz

Am Montag steigen die Temperaturen dann bereits ein wenig, im Flachland präsentiert sich das Wetter trocken. Die Eisheiligen werden dann nächste Woche ihrem Namen alles andere als gerecht. «Genau ab Mittwoch macht sich ein stabiles Hochdruckgebiet breit und es dürfte verbreitet sommerlich warm werden», so Marquardt. Nachdem bereits im April vereinzelte Sommertage verzeichnet wurden, seien am Mittwoch und Donnerstag im Flachland verbreitet Temperaturen von 25 Grad und mehr zu erwarten. Stellenweise werden die Höchsttemperaturen bei 27 und 28 Grad liegen.

Ab Freitag nächste Woche sieht es dann bereits unbeständiger aus, das Risiko für Schauer und Gewitter steigt wieder. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die warmen Temperaturen mindestens noch einige zusätzliche Tage halten werden.