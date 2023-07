30’000 Franken: In diesen Städten gibt es heftige Ordnungsbussen

1 / 4 Wer beispielsweise in Vernier im Kanton Genf ein Feuer macht, obwohl ein Verbot gilt, kann bis zu 30’000 Franken zahlen. (Symbolbild) 20min/Sandro Spaeth Wenn das Feuer ausser Kontrolle gerät, bezahlt man in Chur bis zu 10’000 Franken. (Symbolbild) 20min/Ela Çelik Auch Wildpinkeln kann richtig teuer werden. Vor allem in Vernier: 280 Franken fällt die Ordnungsbusse aus, wenn man erwischt wird. (Symbolbild) 20min/News-Scout

Darum gehts In der Schweiz entstehen pro Jahr fast 200 Millionen Franken Mehrkosten durch Littering.

Je nach Stadt fallen die Bussen verschieden hoch aus.

Am stärksten wird man in der Genfer Stadt Vernier zur Kasse gebeten.

Einen gemütlichen Grillabend im Sommer, Badespass an einem der unzähligen Schweizer Seen oder heiteres Beisammensein in einem Park oder auf einer Wiese: Die Schweiz hat viel zu bieten, wenn das Wetter mitspielt.

Doch aufgepasst: Wer sich nicht an gewisse Regeln hält, muss je nach Stadt oder Kanton tief in die Tasche greifen, wenn es eine Busse gibt. Das Onlineportal Betrugstest.com hat bei den Kantonspolizeien der 20 grössten Schweizer Städte nachgefragt. Wir zeigen dir eine Übersicht, wo du wie viel für ein Vergehen wie öffentliches Urinieren oder Wegwerfen von Zigarettenstummeln bezahlst.

Öffentliches Urinieren

Wer in Vernier (Kanton Genf) nach einem feuchtfröhlichen Abend öffentlich uriniert und dabei erwischt wird, muss mit einer Busse von 280 Franken rechnen. In den Städten Lugano, Bellinzona, Schaffhausen, Lausanne und Genf bezahlst du 200 Franken.

«Nur» halb so teuer wie in Vernier, also 140 Franken, ist die Busse in Bern, Köniz, Biel und Thun. Wer in Zürich öffentlich uriniert und erwischt wird, bezahlt 120 Franken. Mit 60 respektive 50 Franken sind die Bussen in den Städten St. Gallen und Basel am mildesten.

Grillen im Freien trotz Verbot

Auch hier hat Vernier wieder die Nase vorn. Und zwar massiv: Die Ordnungsbusse für Grillieren im Freien trotz Verbot kann von mindestens 200 Franken bis zu 30’000 Franken hoch sein! Am zweithöchsten kann die Strafe in Chur ausfallen. Gerät das Feuer ausser Kontrolle, kann man mit bis zu 10’000 Franken gebüsst werden.

100 bis 250 Franken Busse gibt es in La Chaux-de-Fonds. In Lugano 200 Franken und in Freiburg 100 bis 140 Franken. In den Städten Winterthur, St. Gallen, Uster, Thun, Bern, Basel, Genf, Zürich, Schaffhausen und Sitten gibt es für das Vergehen keine Busse.

Wegwerfen von Zigarettenstummeln

In der ganzen Schweiz verursacht Littering Reinigungskosten von rund 200 Millionen Franken, die letztlich über Steuern finanziert werden müssen. Daher kann das Wegwerfen eines Zigistummels auf die Strasse, ins Gebüsch oder in ein Gewässer teuer werden. In den Städten St. Gallen, Lugano, Schaffhausen und Bellinzona wird man mit 200 Franken am höchsten gebüsst. Einzig in St. Gallen kann das Bussgeld zwischen 50 und 200 Franken variieren.

In Vernier gibt es keinen Spielraum, dort wird man mit 160 Franken gebüsst. Zwischen 80 und 150 Franken fällt die Busse in den Städten Bern, Köniz und Biel aus. In Lausanne bezahlt man 150 Franken Busse. Am «günstigsten» ist das Wegwerfen seines Zigistummels in Winterthur, dort wird man mit 50 Franken zur Kasse gebeten.