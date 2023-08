Mitte August wird es noch einmal richtig heiss: Fast in der ganzen Schweiz klettert das Thermometer über 30 Grad. In einzelnen Regionen ist mit heftigen Gewittern zu rechnen.

Schweiz : Bis zu 34 Grad und Gewitter – so wird das Wetter in deiner Region

1 / 3 Es wird wieder richtig heiss diese Woche. MeteoNews Vereinzelt können jedoch auch Gewitter auftreten. Meteo Schweiz Betroffen sind vor allem die Bergregionen. Meteo Schweiz

Darum gehts Eine neue Hitzewelle rollt auf die Schweiz zu.

Im Tessin werden Temperaturen um die 34 Grad erwartet.

Über den Bergen kann es zu kräftigen Gewittern und Schauern kommen.

Nach dem prächtigen Wetter am Wochenende startet die Schweiz auch mit viel Sonnenschein in die neue Woche. Verbreitet kommt es zu Temperaturen um die 30 Grad. Doch MeteoSchweiz warnt auch vor kräftigen Gewittern: «Am Montagnachmittag vermehrt Quellwolken und besonders über den Bergen einige, lokal kräftige Gewitter und Schauer. In Gewitternähe stürmische Böen möglich», so der Wetterdienst des Bundes auf seiner Website.

Aussichten bis Freitag

Auch die darauffolgenden Tage werden heiss. Von Dienstag bis Freitag erreicht das Thermometer in der Deutschschweiz zwischen 29 und 32 Grad, auf der Alpensüdseite werden sogar Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet, wie MeteoSchweiz schreibt.

Für das Tessin und das Misox gibt der Bund gar eine Hitzewarnung aus. «Vom letzten Sonntag bis mindestens kommende Woche Montag wird in den Niederungen des Tessins und des Misox eine Hitzewelle mit Tageshöchsttemperaturen von 30 bis 34 Grad erwartet», informiert MeteoSchweiz.

Im Tessin und Misox herrscht eine Hitzewarnung. MeteoSchweiz

Hier kann es kräftige Gewitter geben

Wie ein Blick auf das Niederschlagsradar von MeteoSchweiz zeigt, kann es im Verlauf des Montagabends zu schweren Gewittern kommen. Diese konzentrieren sich am frühen Abend vor allem auf die Regionen Wallis und Berner Oberland. Im Verlauf des weiteren Abends ziehen die Gewitter weiter in Richtung Zentralschweiz und Ostschweiz.

Von Dienstag bis am Donnerstag geht es im ähnlichen Stil weiter. Abgesehen von durchziehenden hohen Wolkenfeldern ist es meist sonnig, wobei morgen Vormittag im Mittelland auch vereinzelte Schauer denkbar sind. Über den Bergen und im Süden steigt die Schauer- und Gewitterneigung in den Nachmittagsstunden jeweils an, vereinzelt sind auch stärkere Gewitter dabei.

Aussicht kommendes Wochenende

Auch die Prognose fürs kommende Wochenende sieht vielversprechend aus. MeteoNews schreibt: «Auf das Wochenende hin etabliert sich aus heutiger Sicht ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa. Dies hat zur Folge, dass die Atmosphäre zunehmend stabilisiert wird. Die Schauer- und Gewitterneigung ist auch in den Bergen nur sehr gering.»

Demnach seien von Freitag bis Sonntag vereinzelt gar Temperaturen bis 35 Grad oder leicht höher möglich. Am ehesten würden diese Werte in der Nordwestschweiz, in der Genferseeregion oder im Zentralwallis erreicht. «Auch im Tessin geht es mit strahlendem Sonnenschein und Maximaltemperaturen um 35 Grad weiter», wie MeteoNews schreibt.